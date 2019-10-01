Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Золотая осень"

Гостей ждет более тысячи мероприятий

Сергей Собянин пригласил москвичей на городские площадки фестиваля "Золотая осень". Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии по итогам президиума правительства столицы, передает ТВЦ.RU.

В этом году гастрономический фестиваль "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября и охватит свыше полутора тысяч площадок по всему городу, в том числе четыре площадки в центре и 27 – в округах.

Впервые центральной площадкой станет Красная площадь, ярмарка на которой организована совместно с министерством сельского хозяйства. Культурная программа фестиваля "Золотая осень" включает ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных активностей.

Подробную информацию о мероприятиях и площадках фестиваля можно найти на портале мэрии.