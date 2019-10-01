Заискивающий Зеленский загнал Тома Круза под землю

Президент Украины обещает актеру возместить часть расходов на съемки

Владимир Зеленский очень уговаривал Тома Круза снимать новый блокбастер на Украине. Голливудскому актеру, который прибыл в Киев по приглашению украинского президента, пообещали даже возместить часть расходов на съемки.

Зеленский рассказал Крузу о принятом Верховной радой законе. Он предусматривает компенсации зарубежным кинокомпаниям, снимающим фильмы на Украине. Государство возместит четверть расходов за съемки на территории страны. А еще 5% добавит, если в основе сюжета будет украинское литературное произведение.

Том Круз в поисках локаций уже успел побывать в киевском метро. Актер спустился под землю и осмотрел станцию "Золотые ворота". Сообщается, что Круз прибыл на Украину для съемок седьмой части боевика "Миссия невыполнима".