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Заискивающий Зеленский загнал Тома Круза под землю

13:50
  • вторник
  • 01 октября 2019

Президент Украины обещает актеру возместить часть расходов на съемки

Владимир Зеленский очень уговаривал Тома Круза снимать новый блокбастер на Украине. Голливудскому актеру, который прибыл в Киев по приглашению украинского президента, пообещали даже возместить часть расходов на съемки.
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Зеленский рассказал Крузу о принятом Верховной радой законе. Он предусматривает компенсации зарубежным кинокомпаниям, снимающим фильмы на Украине. Государство возместит четверть расходов за съемки на территории страны. А еще 5% добавит, если в основе сюжета будет украинское литературное произведение.

Том Круз в поисках локаций уже успел побывать в киевском метро. Актер спустился под землю и осмотрел станцию "Золотые ворота". Сообщается, что Круз прибыл на Украину для съемок седьмой части боевика "Миссия невыполнима".

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