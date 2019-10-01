Убийца сотрудника СКР оказался пациентом психдиспансера

Раненый сотрудник скончался в больнице

В центре Москвы совершено вооруженное нападение на сотрудника Следственного комитета. Удар ножом ему нанёс неизвестный мужчина прямо на проходной здания ведомства, передает "ТВ Центр".

Пострадавший был госпитализирован в НИИ Склифосовского в критическом состоянии. И, как сообщили в Следственном комитете, спасти его жизнь врачам не удалось.

Нападавший уже задержан, им оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга. По данным СКР, мужчина, предварительно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе бесед с оперативниками, он вел себя неадекватно. В ближайшее время ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Сейчас с нападавшим работают следователи, причину нападения только предстоит выяснить.