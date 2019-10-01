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Украинская песня оказалась самой популярной у россиян

14:25
  • вторник
  • 01 октября 2019

Композиция набрала 100 баллов

Самым популярным запросом у россиян, ищущим песни в "Яндексе", оказалась композиция украинской группы Kazka "Плакала". Эксперты оценили частоту поисков в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года.
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Песня "Плакала" набрала наивысший балл. Популярность запросов со словами "текст" и "песня"  оценивалась по 100-балльной шкале. Остальные участники рейтинга от лидера существенно отстают: у ближайшего преследователя - композиции "Детство" Rauf & Faik – всего 36 баллов. Далее следуют "Незабудка" Тима Белорусских, "Юморист" Face, "Зацепила" Артура Пирожкова - и "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.

Исследование приурочено к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Праздник, объединяющий меломанов по всему миру, был учрежден на Генеральной ассамблее Международного музыкального совета при ЮНЕСКО в 1973 году, напоминает ТАСС.

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