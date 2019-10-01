На Тайване рухнул мост (видео)

Пострадали 10 человек

На Тайване идет поисково-спасательная операция. Во вторник утром на северо-востоке страны обрушился автомобильный мост. Камеры наблюдения патрульной службы зафиксировали, как в момент ЧП по дорожному полотну проезжает цистерна с бензином, передает "ТВ Центр".

Машина упала на пристань, водитель серьезно пострадал. Обломки моста рухнули в воду - прямо на рыбацкие лодки. По данным спасателей, как минимум десятерым потребовалась госпитализация. Еще шестеро человек могут быть заблокированы под завалами.