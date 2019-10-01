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Порошенко вмешался в скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа

14:51
  • вторник
  • 01 октября 2019

"Европейская солидарность" требует "разрулить" ситуацию

Украинская власть должна приложить максимум усилий, чтобы "разрулить" скандал вокруг разговора президентов США и Украины. С таким требованием выступила партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Ее руководство обеспокоено тем, что ситуация может вылиться в обиду европейских столиц на Киев.
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Партия Порошенко инициировала приглашение в Верховную раду министра иностранных дел Вадима Пристайко. Парламентарии ожидают, что глава МИДа Украины представит им свое видение и тактику выхода из неудобного положения.

"Мы считаем, что важно инициировать приглашение в Верховную раду министра иностранных дел Вадима Пристайко, для того, чтобы из первых уст услышать тактику и видение не только выхода из этой ситуации, но и минского, нормандского формата", - заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Напомним, скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Оппоненты Трампа утверждают, что американский лидер оказывал давление на Зеленского, требуя начать расследование в отношении действий на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена. Зеленский уже заявил, что Киев никакого расследования начинать не будет, передает ТАСС.

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