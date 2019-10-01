Маркл показала нижнее белье на официальном мероприятии

Блюстители нравов переполошились

Принц Гарри и Меган Маркл, которые вместе с сыном находятся в десятидневном турне по Южной Африке, встретились в Кейптауне с местными активистками.

Как пишут "Аргументы недели", на это мероприятие герцогиня Сассекская пришла в белой юбке с черными полосками и черном топе. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, топ Маркл был настолько тонким, что сквозь него просвечивал бюстгальтер.

Некоторые интернет-пользователи воспользовались случаем, чтобы упрекнуть Меган Маркл в непристойности. Мол, герцогине нельзя демонстрировать нижнее белье, особенно на встрече с людьми, которые посвятили свою жизнь борьбе с апартеидом. Фанаты Маркл встали на ее защиту и объяснили критиканам, что в Африке невозможно носить одежду из плотной материи.

Некоторые злопыхатели также обратили внимание на изменившуюся фигуру Маркл. Она до сих пор не пришла в форму после родов. Поклонники королевской семьи порой даже загораются надеждой на то, что животик герцогини свидетельствует о ее новой беременности.

Ранее принц Гарри совершил подвиг в Анголе: облачившись в специальный костюм, он прошелся по минному полю и обезвредил одно из взрывных устройств.