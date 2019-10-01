ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маркл показала нижнее белье на официальном мероприятии

15:24
  • вторник
  • 01 октября 2019

Блюстители нравов переполошились

Принц Гарри и Меган Маркл, которые вместе с сыном находятся в десятидневном турне по Южной Африке, встретились в Кейптауне с местными активистками. 
Меган Маркл перестала скрывать лицо сына принца Гарри

Как пишут "Аргументы недели", на это мероприятие герцогиня Сассекская пришла в белой юбке с черными полосками и черном топе. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, топ Маркл был настолько тонким, что сквозь него просвечивал бюстгальтер. 

Некоторые интернет-пользователи воспользовались случаем, чтобы упрекнуть Меган Маркл в непристойности. Мол, герцогине нельзя демонстрировать нижнее белье, особенно на встрече с людьми, которые посвятили свою жизнь борьбе с апартеидом. Фанаты Маркл встали на ее защиту и объяснили критиканам, что в Африке невозможно носить одежду из плотной материи. 

Некоторые злопыхатели также обратили внимание на изменившуюся фигуру Маркл. Она до сих пор не пришла в форму после родов. Поклонники королевской семьи порой даже загораются надеждой на то, что животик герцогини свидетельствует о ее новой беременности. 

Ранее принц Гарри совершил подвиг в Анголе: облачившись в специальный костюм, он прошелся по минному полю и обезвредил одно из взрывных устройств.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.