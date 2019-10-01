"Дергающийся глаз" назвали симптомом смертельной болезни

Если явление учащается – бегом к врачу

Довольно распространенное явление – "дергающийся глаз" - может свидетельствовать о серьезных проблемах. Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называют миокимией.

Обычно миокимия возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время. Но в некоторых случаях оно затягивается – иногда на месяц и более. Если тик становится продолжительным, приводит к смыканию век, вовлекает в процесс и другие части лица – надо быстро обратиться к врачу.

По данным медиков, миокимия может быть симтомом серьезных заболеваний. В частности, это поражение центральной нервной системы вследствие различных неврологических заболеваний – таких, как болезнь Паркинсона.

Миокимия также возникает при дефиците некоторых микроэлементов и витамина В, затяжном стрессе или аллергии. Причиной может стать и употребление некоторых лекарственных препаратов, пишет "Газета.ру".