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Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки (видео)

15:56
  • вторник
  • 01 октября 2019

Президент напомнил, что Россия всегда выполняет свои обязательства

Грузинская журналистка задала несколько вопросов президенту России Владимиру Путину перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Представительница СМИ выкрикнула вопрос, который касался Абхазии и Южной Осетии, когда российский лидер поднимался по ступенькам в здание.

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"Когда Россия выполнит свои обещания? Когда выйдут войска с оккупированных территорий (речь идет об Абхазии и Южной Осетии - прим. ред.)?" – цитирует выкрик женщины в своем телеграм-канале представитель кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Мы всегда выполняем свои обязательства", - ответил нетерпеливой журналистке Путин. ТВЦ.RU публикует видео этого момента.

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. В 2009 году в стране была открыта российская военная база.

Россия признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии, после чего неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит.

Помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают другие государства, в том числе Венесуэла и Сирия.

Видео: Кремль допустил публикацию бесед Путина и Трампа

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