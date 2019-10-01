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"Моего мнения никто не спрашивал": создатели фильма о Началовой забыли об Алдонине

15:55
  • вторник
  • 01 октября 2019

Футболист увидел играющего его актера

Футболист Евгений Алдонин, который пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой, оказался непричастным к съемкам документального фильма о своей экс-супруге. 
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"Да, я видел фото со съемок, но никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал", - заявил Алдонин "Комсомольской правде", добавив, что "никак не относится" к проекту Первого канала. 

На днях звезда сериала "Универ" Алексей Гаврилов (Лемар) выложил в Instagram фото со съемок фильма про Началову и сообщил, что играет там Евгения Алдонина. Позднее актеру пришлось удалить этот пост, поскольку, как выяснилось, разглашение подобной информации расходится с условиями контракта. 

По данным СМИ, покойную певицу будет играть Мария Орлова, которую в прессе называют "последней музой" сатирика Михаила Задорнова. Чтобы придать ей больше сходства с умершей певицей, девушке нарастили щеки с помощью грима. 

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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