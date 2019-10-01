Голова выросла: первый арабский космонавт потряс рассказом о жизни на МКС

Тело приспособилось к жизни в невесомости

Пять дней на борту Международной космической станции, не прошли даром для Хазза аль-Мансури. Вернувшись с орбиты, первый арабский космонавт рассказал об изменениях, которые с ним произошли.

По словам аль-Мансури, его тело начало приспосабливаться к жизни в невесомости. И даже голова немного выросла.

"Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому", — рассказал первый арабский космонавт. Аль-Мансури пообщался по видеосвязи со студентами, собравшимися в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.

Аль-Мансури за время пребывания на МКС уже успел побывать во всех отсеках станции. Космонавт снял видеоролик о жизни в космосе и обещал показать это видео – на арабском языке. Больше всего, по признанию комического путешественника, ему понравилась невесомость, пишет "Комсомольская правда".