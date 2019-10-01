Макрон напомнил ПАСЕ о роли России в становлении гуманизма

Президент Франции заступился за Москву в Совете Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает членство России в Совете Европы (СЕ), так как российский народ участвовал в создании европейского гуманизма.

Против сотрудничества России и Европы ранее заявили в Грузии и Украине. В частности, украинская делегация в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации после возвращения России в ПАСЕ.

Президент Франции заявил, что он полностью поддерживает выбор Совета Европы в сторону России. "Российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские", - заявил Макрон на заседании ПАСЕ.

При этом президент также понадеялся, что с января 2020 года в организации заработает механизм, обеспечивающий выполнение странами обязательств перед СЕ, передает ТАСС. По его словам, специальная процедура была инициирована ПАСЕ и Комитетом министров СЕ. "Я надеюсь, что она начнет работать с января следующего года, - сказал Макрон.

Речь идет о создании механизма привлечения к ответственности вплоть до санкций за нарушение государствами-членами устава СЕ.

Видео: Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

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