Помощник Заворотнюк сделал заявление о будущем актрисы

Поклонники скоро увидят звезду

Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, пообещал ее скорое появление на телеэкранах. Актриса договорилась об интервью с одним из телеканалов.

Христов заверил, что в скором времени россияне смогут увидеть "прекрасную няню" в прямом эфире. Правда, его пока не уведомили о дате показа. "Я пока не знаю. У меня точной даты нет", - цитирует его ФАН.

Некоторое время назад Стас Христов говорил, что Заворотнюк даст интервью до конца сентября. Поскольку этого не произошло и народ по-прежнему гадает о состоянии актрисы, 30 сентября журналисты опубликовали материалы с заголовками о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" не выполнила своего обещания.

По слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Родные не дают никаких комментариев о ее состоянии.

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