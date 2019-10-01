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Медведев обсудил с Сечиным цены на бензин на заправках "Роснефти"

18:21
  • вторник
  • 01 октября 2019

Компания превышает нормативы поставок топлива на внутренний рынок

"Роснефть" выполняет все обязательства по стабилизации цен на бензин и превышает нормативы поставок топлива на внутренний рынок. Об этом Дмитрию Медведеву доложил глава компании Игорь Сечин, передает "ТВ Центр".

Он заверил, что "Роснефть" продолжит работу в этом направлении. На встрече зашла речь об итогах деятельности компании за первое полугодие 2019 года. Сечин рассказал Дмитрию Медведеву, что "Роснефть" увеличила добычу углеводородов, а налоговые выплаты компании с января по июнь составили почти 2 триллиона рублей.

Премьер поинтересовался, как в компании реализуется программа импортозамещения. Сечин сообщил, что в настоящее время практически 90% оборудования закупается у российских производителей. Также компания открывает собственные производства.

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