Медведев обсудил с Сечиным цены на бензин на заправках "Роснефти"

Компания превышает нормативы поставок топлива на внутренний рынок

"Роснефть" выполняет все обязательства по стабилизации цен на бензин и превышает нормативы поставок топлива на внутренний рынок. Об этом Дмитрию Медведеву доложил глава компании Игорь Сечин, передает "ТВ Центр".

Он заверил, что "Роснефть" продолжит работу в этом направлении. На встрече зашла речь об итогах деятельности компании за первое полугодие 2019 года. Сечин рассказал Дмитрию Медведеву, что "Роснефть" увеличила добычу углеводородов, а налоговые выплаты компании с января по июнь составили почти 2 триллиона рублей.

Премьер поинтересовался, как в компании реализуется программа импортозамещения. Сечин сообщил, что в настоящее время практически 90% оборудования закупается у российских производителей. Также компания открывает собственные производства.