"Клуб обиженных стран": в ПАСЕ создали группу для борьбы с Россией

В "Балтик плюс" войдут Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия

В ПАСЕ создана группа "Балтик плюс" для противодействия России. Первые консультации прошли в Страсбурге, следующая встреча состоится в Киеве.

О создании "клуба обиженных стран" - именно так "Балтик плюс" прозвали в соцсетях - рассказала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько. На ее странице в фейсбуке говорится, что задачей группы является "осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии".

"Наш первый шаг - отказ от празднования 70-й годовщины организации, которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов", - заявила Ясько. Цель "Балтик плюс" — возвращение доверия к ПАСЕ, которое, по мнению участников группы, было подорвано восстановлением прав российской делегации.

Помимо Украины, в "Балтик плюс" войдут Латвия, Литва, Эстония и Грузия. В российской части интернета инициативу Украины всерьез не восприняли:

- Тупой и еще тупее объединились. - Меня мучает только один вопрос - спонсировать кто вашу "Балтик плюс" будет? - Создали клуб "обиженных"?

Ранее Макрон заступился за Россию в Совете Европы и напомнил о роли нашей страны в создании европейского гуманизма.

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