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В Крыму родились четыре редких амурских тигренка

18:27
  • вторник
  • 01 октября 2019

Тигрица сама вскармливает новорожденных котят

В белогорском сафари-парке на свет появились сразу четыре редких амурских тигрёнка. Краснокнижные хищники чувствуют себя хорошо и активно набирают вес. Детёнышам меньше недели и они с мамой находятся в отдельном вольере. Тигрица Василиса сама вскармливает котят - это редкость для животных в зоопарке. А вот отца к малышам пока не подпускают. Воссоединение семейства произойдёт через несколько месяцев.

Еще не видят, но уже все ощущают. Усы, как антенны, уши, как локаторы, – улавливают малейший шорох. Звуки и запахи – их первое знакомство с окружающим миром. Пока амурская тигрица Василиса нежится в лучах осеннего солнца, малыши изучают территорию и пытаются поиграть с мамой.

"Это прекрасная мама, тигрица, которая не первый раз рожает малышей, и мы в ней очень-очень уверены. Она может выкормить не только своих малышей, но даже малышей от других самок. Она не откажет в любезности и будет относиться к ним как к своим малышам", - говорит директор парка львов Олег Зубков.

Тигрица не только приняла потомство, но и самостоятельно выкармливает детенышей – редкость для животных в зоопарках. Василиса тоже родилась здесь восемь лет назад, но тогда ее никто не принял – сотрудники выкармливали ее искусственно. Видимо поэтому она с тех пор и не боится людей.

В период вскармливания самки обычно проявляют повышенную осторожность. Не подпускают к потомству даже отца семейства. Но это уникальный случай. Можно не только подойти к тигрице, но и погладить ее и даже взять в руки котят. Чтобы рассмотреть поближе эту красоту.

Три мальчика и девочка. Вес полтора килограмма. Мех на ощупь еще похож на вату, но ровные черные полоски, белые бакенбарды, брюшко и уши выдают благородное происхождение. Эти плюшевые и пока ещё не очень грациозные создания уже совсем скоро станут похожи на настоящих хозяев тайги – амурских тигров.

Самец Скиф живет рядом, но к малышам его пока не пускают. В зоопарке боятся не агрессии, а неаккуратных движений, которые могут навредить хрупких созданиям. Но через несколько месяцев семейство воссоединится.

"Они будут до года с мамой, потом пойдут в другие подростковые вольеры, и потом может поедут в какой-то другой зоопарк России по обмену", - рассказывает Олег Зубков.

Амурский - самый северный и самый крупный вид тигра на планете. Два метра в длину и 2-3 сотни килограммов в весе. В прошлом веке эти кошки заселяли весь Дальний Восток, сегодня в дикой природе их осталось порядка шести сотен. Так пристально в тайге за ними могут наблюдать лишь специалисты. Поэтому туристы специально приезжают в Крым, чтобы разглядеть этих кошек вблизи.

Восторг вызывает каждое рождение этих краснокнижных животных, пусть и в зоопарке, но это все равно событие мирового масштаба.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр". Белогорск, Республика Крым.

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