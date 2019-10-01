Собянин рассказал о новинках программы "Московское долголетие"

С этого года открылись еще десятки новых кружков и секций

Социальные центры в формате городских клубов будут открываться во всех округах Москвы. Об этом в День старшего поколения рассказал мэр Москвы во время посещения первого такого клуба в районе Марьина роща. В здании совсем недавно провели ремонт и установили новое оборудование. Для посетителей открыты семь залов. Здесь гости могут заниматься йогой, танцами и гимнастикой. Также можно поиграть на бильярде, в настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры или просто поговорить в уютных гостиных.

Марина Осипова всю жизнь работала инженером-конструктором и строила ракеты. О творчестве только мечтала. Теперь создаёт картину за картиной. Хотя, выйдя на пенсию, даже и не думала посещать социальные центры. Не верила, что они могут быть такими.

"Это не социальный центр - это сказка, конечно! Это поднимает человека, это силу дает ему, что к тебе относятся серьезно", - говорит Марина Осипова.

Центр социального обслуживания на этом месте работал и раньше, но он был вдвое меньше и требовал обновления. Теперь это настоящий городской клуб по интересам для пожилых людей. Светлые просторные помещения, современный ремонт и новая мебель, квалифицированные преподаватели. Не только рисование, но и спортивные тренажеры, йога и танцы, бильярд и настольный теннис, книжный клуб и шахматы. Валентина Клишина только вышла на пенсию и сразу записалась на компьютерные курсы.

"Столько познавательного, программ, занятий, про некоторые занятия я раньше даже не слышала, что они существуют! Хороший возраст на пенсии, можно многое узнать и многому научиться!" – рассказывает Клишина.

Казалось бы, вязать и готовить умеют почти все. Но здесь можно освоить новые техники рукоделия, и связать носки и свитера не только для внуков, но и для тех, кто в этом очень нуждается.

"Я пришла в этот кружок, потому что сейчас вязаные вещи в тренде, как говорят, модные. Вспомнить многие элементы хочется, и полезные вещи будем вязать для дома престарелых и просто для своих внуков – шапочки, носочки", - говорит Галина Березина.

В кулинарной студии - вся необходимая техника и продукты. Что готовить, заранее выбирают сами ученики. Чтобы было и вкусно, и полезно.

"Мы готовим полезное цельнозерновое печенье на меду, оно не содержит животных жиров Мои ученики порой и меня учат новому!" – восхищается преподаватель кулинарной студии Кристина Комович.

"Может быть, на пенсии научимся кулинарным шедеврам. У меня внуки есть, в свое время много работала, мало занималась детьми и внуками, а сейчас все хочу успеть и наверстать!" – говорит Людмила Липатова.

Сегодня новый социальный центр осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он сыграл партию в шахматы с одним из пенсионеров, ненадолго присоединился к игрокам в бильярд и рассказал, что в школе вязал крючком на уроках труда. А после поинтересовался впечатлениями тех, для кого и строился новый центр.

"Центры социального обслуживания у нас были созданы в первую очередь для того, чтобы начислить пособия, оказать материальную помощь, а это немного другое - клубная история, клуб для общения старшего поколения, чтобы можно было заняться какими-то интересными делами - просто замечательно!" – сообщил Сергей Собянин.

Собянин отметил, что не только здесь, но и во всех районах столицы для москвичей "серебряного" возраста доступны бесплатные занятия по программе "Московское долголетие". С этого года открылись еще десятки новых кружков и секций, например, театр или зимние виды спорта на открытом воздухе – лыжи и коньки. А такие центры постепенно будут открываться по всей Москве.

"Посмотрим, как это будет функционировать, насколько это будет востребовано - будем стараться распространять этот опыт. Не так просто подобрать такие здания, реконструировать их, но будем потихоньку распространять, если вам нравится!" – говорит мэр Москвы.

Здесь можно проводить и будни, и праздники. В актовом зале - концерты, спектакли, лекции. Сюда приходят не только научиться новому, но и просто приятно провести время, пообщаться и найти новых друзей.

Полина Кастрицкая, Владислав Подымский, Александр Голубев, Наталья Епифанова, Дина Самохина, "ТВ Центр".