Фото 51-летней Ольги Кабо в нижнем белье произвели фурор

Она отмела подозрения в пластике

Актриса театра и кино Ольга Кабо похвасталась большим количеством подписчиков в соцсети и восхитила поклонников откровенным нарядом.

"Дорогие мои подписчики! Вас у меня 300000! И вместе мы сила", - написала артистка, выложив фото в белой рубашке, расстегнутой почти на все пуговицы. Ни капельки не смущаясь, Кабо продемонстрировала бюстгальтер и маленький декоративный галстук. При этом она попросила фанатов выбрать лучшее из двух откровенных фото.

Одна из интернет-пользовательниц, которая не поверила, что женщина может выглядеть так сногсшибательно в 50 с небольшим, написала в комментариях: "Ну че, тоже пластика, не смирилась с возрастом". Ольга Кабо дала понять, что подписчица глубоко ошибается: "Уверенно заявляете?"

Заслуженную артистку России также спросили, не просматривает ли супруг ее страницу. А то вдруг рассердится из-за такой горячей фотосессии. "Если честно, не знаю..." - честно призналась Кабо.

- Ого-го, - написала актриса Алика Смехова.

- Фото огонь!

- Как можно так нереально выглядеть!

- Шикарнейшая!

- Потрясающе выглядите!

- Великолепная женщина, в красивом секси!

С 2009 года Ольга Кабо состоит в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. В 2012 году у них родился сын Виктор. От первого мужа у нее осталась дочь Татьяна.