Фото 51-летней Ольги Кабо в нижнем белье произвели фурор

Она отмела подозрения в пластике
Актриса театра и кино Ольга Кабо похвасталась большим количеством подписчиков в соцсети и восхитила поклонников откровенным нарядом.
"Дорогие мои подписчики! Вас у меня 300000! И вместе мы сила", - написала артистка, выложив фото в белой рубашке, расстегнутой почти на все пуговицы. Ни капельки не смущаясь, Кабо продемонстрировала бюстгальтер и маленький декоративный галстук. При этом она попросила фанатов выбрать лучшее из двух откровенных фото.
Одна из интернет-пользовательниц, которая не поверила, что женщина может выглядеть так сногсшибательно в 50 с небольшим, написала в комментариях: "Ну че, тоже пластика, не смирилась с возрастом". Ольга Кабо дала понять, что подписчица глубоко ошибается: "Уверенно заявляете?"
Заслуженную артистку России также спросили, не просматривает ли супруг ее страницу. А то вдруг рассердится из-за такой горячей фотосессии. "Если честно, не знаю..." - честно призналась Кабо.
- Ого-го, - написала актриса Алика Смехова.
- Фото огонь!
- Как можно так нереально выглядеть!
- Шикарнейшая!
- Потрясающе выглядите!
- Великолепная женщина, в красивом секси!
С 2009 года Ольга Кабо состоит в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. В 2012 году у них родился сын Виктор. От первого мужа у нее осталась дочь Татьяна.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"