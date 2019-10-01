Конфликт врачей и руководства онкоцентра Блохина. Главное

Комиссия Минздрава озвучила предварительные итоги расследования

Национальный онкологический центр имени Блохина оказался в центре скандала. О намерении уволиться заявили 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии. Медики опубликовали в интернете видеоролик, в котором, в частности, потребовали отстранить нового директора института и обеспечить прозрачность начисления зарплат. Сейчас в НИИ работает комиссия Минздрава. Ей предстоит оценить работу руководства института и установить, есть ли основания для претензий сотрудников.

В национальном онкоцентре имени Блохина сегодня подтвердили, что врачи, угрожавшие уволиться, приступили от слов к делу. На стол директора легли пять заявлений, а всего о своём намерении уйти с работы в знак протеста заявили 26 человек. По крайней мере, такое количество озвучено в видеообращении, которое уже второй день активно распространяется в интернете.

"Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, объявляем о своем решении уволиться. Поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг", - заявил замдиректора института детской онкологии Максим Рыков.

Незамедлительно на сторону врачей встала часть родителей, чьи дети проходят лечение в онкоцентре. Этот ролик тоже появился в интернете.

"Мы настоятельно требуем отстранить от должностей новое руководство института детской онкологии, поскольку мы недовольны тем, что происходит после их назначения", - сообщила представитель инициативной группы родителей онкобольных детей Тамара Цветкова.

Речь о директоре НИИ детской онкологии - он входит в структуру онкоцентра имени Блохина. С июня институт возглавляет Светлана Варфоломеева. Можно сказать, что в само учреждение она пришла со стороны, но в профессиональной среде точно не чужая. В течение последних десяти лет Варфоломеева - исполнительный директор национального общества детских гематологов и онкологов, а ранее она занимала пост заместителя генерального директора Центра имени Димы Рогачева. В руководстве онкоцентра, где разразился скандал, Варфоломееву называют высокопрофессиональным врачом и менеджером. Перед назначением на пост директора она представила концепцию развития НИИ детской онкологии и теперь предложенную программу действий выполняет. Часть врачей, во главе с заместителем директора, очевидно, не сошлись с новым начальством в оценках - что для института хорошо, а что плохо. При этом в высшем руководстве онкоцентра имени Блохина дают понять, об ультиматуме сотрудников узнали - как и все - из интернета.

"Я вам скажу прямо, что есть на самом деле. Мои коллеги, к сожалению, в пылу сражения выстраивают заградотряды из детей, больных детей и их родственников. И на таком языке разговаривают с администрацией. Я жду заключения комиссии Минздрава, если комиссия Минздрава определит, что я как руководитель не вижу, не понимаю, что действия Светланы Варфоломеевой деструктивны. Если будут указания, я буду рассматривать вопрос. В противном случае - я не уволю", - заявил глава НМИЦ онкологии имени Блохина Иван Стилиди.

Видео: Медиков онкоцентра им. Блохина обвинили в нарушении врачебной этики

Комиссия Минздрава, которая должна разобраться в сути конфликта была создана еще 12 сентября, после того, как инициативная группа врачей из института детской онкологии отправила коллективные письма в профильное министерство и президенту России. Онкологи пожаловались на урезание зарплат, увеличение объемов "бумажной" работы и неудовлетворительное состояние помещений института. Впрочем, комиссия в своих предварительных выводах все эти претензии считает необоснованными.

"Было организовано абсолютное противостояние, выразившееся в очернении новой администрации в СМИ, с вовлечением родителей, общественных организаций, порочащих их честь и профессиональную репутацию. Никаких оснований для этого, кроме личных амбиций организаторов на продолжение руководства детским структурным подразделением, мной не установлено", - заключил президент ФГБУ "ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев.

Реакция на этот, очевидно локальный конфликт, звучит разная, однако многие наблюдатели сходятся в одном - юные пациенты онкоцентра не должны страдать. Леонид Рошаль сегодня обратился к врачам, которые объявили своему руководству ультиматум.

"Даже если вы будете на 100% правы и действительно это все так, я вас все равно не поддержу. Не поддержу, потому что ставить любые амбиции на весы здоровья детей - это невозможно. Это я не понимаю. Ищите другие способы, потому что если это не так, так окажется шантаж", - уверен президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Родителей и детей, которым нужна помощь, в руководстве онкоцентра сегодня успокоили. Если кто-то из врачей уйдет, их пост без промедлений согласились занять онкологи из других учреждений здравоохранения. Увольнять кого-либо намеренно в онкоцентре имени Блохина не собираются.

Пётр Вершинин. Константин Степанов-Молодов. Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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