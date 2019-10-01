"Хватит об этом": Пугачева пристыдила Билана за самобичевание

История с пьяным концертом затянулась

Певица Алла Пугачева призвала своего молодого коллегу Диму Билана перестать извиняться за пьяный концерт в Самаре.

1 октября Дима Билан, который на днях дал бесплатный концерт в Самаре, поблагодарил местных жителей за человечность и в очередной раз попросил прощения за свою выходку на День города. Тогда он вышел на сцену в пьяном виде, вел себя неадекватно и, по словам очевидцев, пел под фонограмму.

"Друзья, я, как мне помнится, жил и старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно! У меня сердце обливается кровью оттого, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке!" - написал Билан в Instagram, выложив кадры с "покаянного" концерта.

Многие звезды поддержали кающегося Билана и восхитились его честностью. В самом начале скандала Алла Пугачева тоже выразила музыканту свою поддержку, однако нескончаемый поток извинений ее вскоре утомил. "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", - написала Примадонна в комментариях к посту Билана. "Совершенно с вами согласен, - тут же отреагировал певец, передает "КП". - Поэтому пост так и называется "Я переворачиваю страницу". И более сам не возвращаюсь к этому".

- Полностью согласна, - написала одна из интернет-пользовательниц.

- Алла Борисовна дело говорит.

- Мудрая женщина.

- Наконец-то хоть кто-то поставил точку в этом бесконечном раскаянии, уже передержал.

- Наша мудрейшей муза.

Ранее стало известно, что Билан потратил несколько миллионов на организацию концерта "Прости меня, Самара". Кроме того, он подарил местной больнице деньги и вложился в строительство площадки для детей с ограниченными возможностями.

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