"Русские с любовью": Шейк устроила вечеринку с икрой и чебуреками

Красавица наплевала на диету

Модели Ирина Шейк и Анна Вьялицына устроили вечеринку в Нью-Йорке. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера выложила в Instagram несколько забавных фотографий и видео.

На одном из снимков Шейк и Вьялицына, которые родились и выросли в России, сидят с голыми ногами на диване и хохочут, попивая шампанское. "Русские", - написала Ирина на английском языке. В сториз красавица показала, как ее подруга открывает бутылку, а также похвасталась столом с черной икрой, чебуреками и алкоголем.

Англоязычные поклонники Шейк завалили ее комплиментами. Один из русских подписчиков модели пошутил, что диван, на котором сидят Шейк и Вьялицына, словно принесли из квартиры в России.

- Самое милое фото, которое я когда-либо видел.

- Милашки.

- Ох, такие потрясающие!

- Прекрасные женщины.

- Русские с любовью.

- Ирина - богиня! Вы - лучшая.

Ранее СМИ писали, что у актера Брэдли Купера, от которого Шейк родила дочку, действительно был роман с певицей Леди Гагой. По слухам, они встречались во время съемок фильма "Звезда родилась". Купер якобы сделал Гаге предложение, но в последний момент передумал, испугавшись за свою свободу.