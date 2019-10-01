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"Русские с любовью": Шейк устроила вечеринку с икрой и чебуреками

18:31
  • вторник
  • 01 октября 2019

Красавица наплевала на диету

Модели Ирина Шейк и Анна Вьялицына устроили вечеринку в Нью-Йорке. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера выложила в Instagram несколько забавных фотографий и видео. 
Брэдли Купер постарел и обрюзг после ухода от Шейк

На одном из снимков Шейк и Вьялицына, которые родились и выросли в России, сидят с голыми ногами на диване и хохочут, попивая шампанское. "Русские", - написала Ирина на английском языке. В сториз красавица показала, как ее подруга открывает бутылку, а также похвасталась столом с черной икрой, чебуреками и алкоголем. 

Англоязычные поклонники Шейк завалили ее комплиментами. Один из русских подписчиков модели пошутил, что диван, на котором сидят Шейк и Вьялицына, словно принесли из квартиры в России. 

- Самое милое фото, которое я когда-либо видел. 

- Милашки. 

- Ох, такие потрясающие! 

- Прекрасные женщины. 

- Русские с любовью. 

- Ирина - богиня! Вы - лучшая.

Ранее СМИ писали, что у актера Брэдли Купера, от которого Шейк родила дочку, действительно был роман с певицей Леди Гагой. По слухам, они встречались во время съемок фильма "Звезда родилась". Купер якобы сделал Гаге предложение, но в последний момент передумал, испугавшись за свою свободу. 

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