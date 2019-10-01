"А что вы меня допрашиваете?" Боярского взбесили обвинения в нарушении ПДД

Актер грубо выругался

69-летний актер Михаил Боярский эмоционально прокомментировал информацию о том, что он якобы нарушил правила дорожного движения в Петербурге.

Автомобиль Mercedes, который предположительно принадлежит народному артисту РСФСР, заметили припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. 1 октября в соцсетях опубликовали фото, на котором мужчина в берете, похожий на Боярского, отходит от иномарки с отчетливо видным номером.

Михаил Боярский подтвердил "Фонтанке", что Mercedes с таким номером принадлежит именно ему. Однако, по словам актера, 1 октября он не появлялся в районе Невского проспекта. "А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне ******* на вас", - заявил он журналисту.

По данным портала "Дни.ру", такое поведение актера объясняется тяжелым периодом в его жизни. Боярский признавался, что жена мало уделяет ему времени, работая в театре и занимаясь с внуками.