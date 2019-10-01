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"А что вы меня допрашиваете?" Боярского взбесили обвинения в нарушении ПДД

18:48
  • вторник
  • 01 октября 2019

Актер грубо выругался

69-летний актер Михаил Боярский эмоционально прокомментировал информацию о том, что он якобы нарушил правила дорожного движения в Петербурге. 
Боярского вынудили расстаться с деньгами

Автомобиль Mercedes, который предположительно принадлежит народному артисту РСФСР, заметили припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. 1 октября в соцсетях опубликовали фото, на котором мужчина в берете, похожий на Боярского, отходит от иномарки с отчетливо видным номером.

Михаил Боярский подтвердил "Фонтанке", что Mercedes с таким номером принадлежит именно ему. Однако, по словам актера, 1 октября он не появлялся в районе Невского проспекта. "А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне ******* на вас", - заявил он журналисту. 

По данным портала "Дни.ру", такое поведение актера объясняется тяжелым периодом в его жизни. Боярский признавался, что жена мало уделяет ему времени, работая в театре и занимаясь с внуками. 

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