Марка Захарова проводили в последний путь

Худрука театра "Ленком" похоронили на Новодевичьем кладбище

Худрука театра "Ленком" Марка Захарова похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Режиссер покоится рядом с другими известными деятелями культуры. В их числе Георгий Данелия, Леонид Броневой, Станислав Говорухин и Олег Табаков.

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни, не дожив несколько дней до своего дня рождения. Причиной его смерти стало воспаление легких.

13 октября прошлого года Марк Анатольевич отметил свой юбилей, а за несколько дней до этого его пригласила в гости Татьяна Устинова: на канале "ТВ Центр" вышел в эфир очередной выпуск программы "Мой герой".

До похорон в Москве прошла церемония прощания с Захаровым - великим режиссером, народным артистом СССР и удивительно светлым человеком. Его творчество без преувеличения сформировало целую эпоху в театре и кинематографе.

На гражданскую панихиду в "Ленком", которому Марк Анатольевич посвятил большую часть жизни, пришли тысячи людей - коллеги и поклонники. Актеры, режиссеры, благодарные зрители. Слова соболезнования семье мастера выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Со сцены звучали воспоминания - о том, как Марк Анатольевич умел поддержать, чему научил, чем помог, что создал. Писатель, сценарист, актёр, педагог. Но главное - режиссёр. Подробнее о том, как в Москве прощались с Захаровым, смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.

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