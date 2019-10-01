ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Марка Захарова проводили в последний путь

19:04
  • вторник
  • 01 октября 2019

Худрука театра "Ленком" похоронили на Новодевичьем кладбище

Худрука театра "Ленком" Марка Захарова похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Режиссер покоится рядом с другими известными деятелями культуры. В их числе Георгий Данелия, Леонид Броневой, Станислав Говорухин и Олег Табаков.

Никто не сдерживал эмоции: в Москве простились с Марком Захаровым
Последний из могикан: чем запомнился Марк Захаров
Памяти Марка Захарова

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни, не дожив несколько дней до своего дня рождения. Причиной его смерти стало воспаление легких.

13 октября прошлого года Марк Анатольевич отметил свой юбилей, а за несколько дней до этого его пригласила в гости Татьяна Устинова: на канале "ТВ Центр" вышел в эфир очередной выпуск программы "Мой герой".

До похорон в Москве прошла церемония прощания с Захаровым - великим режиссером, народным артистом СССР и удивительно светлым человеком. Его творчество без преувеличения сформировало целую эпоху в театре и кинематографе.

На гражданскую панихиду в "Ленком", которому Марк Анатольевич посвятил большую часть жизни, пришли тысячи людей - коллеги и поклонники. Актеры, режиссеры, благодарные зрители. Слова соболезнования семье мастера выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Со сцены звучали воспоминания - о том, как Марк Анатольевич умел поддержать, чему научил, чем помог, что создал. Писатель, сценарист, актёр, педагог. Но главное - режиссёр. Подробнее о том, как в Москве прощались с Захаровым, смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Могила режиссера Марка Захарова на Новодевичьем кладбище в Москве
Могила режиссера Марка Захарова на Новодевичьем кладбище в Москве
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.