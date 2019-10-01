"Мамина гордость": Королева похвасталась подросшим красавцем-сыном

Молодой человек сыграл на пианино

Певица Наташа Королева похвасталась выдающимися талантами своего 17-летнего сына Архипа Глушко.

Королева выложила в Instagram видео, на котором ее сын играет на пианино в полутемной комнате. "С Днем музыки!" - написала заслуженная артистка России, присовокупив хештеги "музыка", "сыночек" и "любовь".

За пару часов пост Королевой собрал больше 10 тысяч отметок "Нравится". Интернет-пользователи похвалили талантливого юношу и его маму.

- Молодчина. Гордость родителей.

- Наташа, Вы молодец, такого сына воспитали.

- Мамина гордость.

- Умничка Архип.

- Так он играет хорошо.

В этом году сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, поступил в Высшую школу экономики. Раньше мальчик несколько лет жил в США вместе с бабушкой. Он знает несколько языков, поет и играет на пианино, а также пользуется успехом у слабого пола. По слухам, студент встречается с 23-летней моделью Марией Слугиной.

Напомним, Королева и Глушко поженились в 2003 году. За год до того певица родила сына Архипа.