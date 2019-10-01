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"Капитуляции не будет": Украина перепишет закон об особом статусе Донбасса

19:35
  • вторник
  • 01 октября 2019

Разработку нового документа анонсировал Владимир Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал разработку нового закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины также объявил о решении начать разведение войск противоборствующих сторон в Донбассе. Процедура затронет населенные пункты Петровский и Золотой.

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Зеленский подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, новый закон об особом статусе Донбасса разработает парламент. Документ пройдет публичное обсуждение.

Зеленский во время брифинга во вторник подчеркнул, что "капитуляции не будет". Кроме того, он заявил, что выборов в Донбассе при "условии присутствия военных" никогда не будет.

"Будет новый закон. В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому не будет никакой капитуляции", - пояснил Зеленский.

Видео: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"

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