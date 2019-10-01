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У Алибасова попытались отобрать сына

20:02
  • вторник
  • 01 октября 2019

Ему пришлось сдавать биоматериал

Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы узнать имя своего настоящего отца. Это случилось после того, как житель Саратова Сергей Строкин назвал себя отцом Алибасова-младшего. 
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"Мне надоело. 24 года я эту тайну храню. Дело в том, что Алибасов-старший представляет моего сына своим ребенком", - заявил Строкин в программе "На самом деле". По словам мужчины, он учился с Еленой Уронич, матерью Бари, в одной саратовской школе. Они встречались несколько месяцев, после чего Елена вышла замуж за другого мужчину.

"Несмотря на ее брак, мы продолжали встречаться. Когда я служил в армии, то узнал, что Лена ждет ребенка: об этом мне рассказала моя мама. После того, как я вернулся с армии, то воспитывал этого ребенка года два", - рассказал Сергей Строкин.

Житель Саратова также заявил, что продюсер Бари Алибасов, который проживал в фактическом браке с Уронич, заплатил ей крупную сумму, чтобы она выдавала мальчика за продюсерского сына. Основатель группы "На-На" якобы уничтожил настоящее свидетельство о рождении ребенка. 

Бари Алибасов отверг все обвинения Строкина. "Судя по характеру, Бари - мой сын. Я же его растил, платил ему какие-то деньги, помогал", - сказал он.

Алибасов-младший признает своим отцом скандально известного продюсера, но отрицает, что тот помогал его матери материально. "Первая сумма, которую нам прислал отец, была 800 долларов на год. Мама не проработала ни дня, и эти 800 долларов профукала на следующий же день. Так вот, начиная с пяти лет, мы жили в полнейшей нищете", - заявил сын продюсера. 

Добавим, что Алибасов-старший был женат пять раз. В 2018 году он узаконил отношения с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. 

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