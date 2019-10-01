Журналистка с сыром сорвала встречу Помпео с премьером Италии (видео)

Девушка выбежала к политикам во время их рукопожатия на фоне флагов
Итальянская журналистка помешала проведению официальных мероприятий в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Италию. В Риме на встрече шефа американской дипломатии с премьер-министром Джузеппе Конте она выбежала с сыром во время рукопожатия политиков.
Сначала она подарила сыр местного производства Помпео, а потом попросила итальянские власти "защитить итальянскую продукцию". Таким необычным образом - выбежав на ковровую дорожку во время приветственной части переговоров - девушка решила привлечь внимание к теме защиты производителей местной продукции, в том числе сыра.
После инцидента женщину вывели из помещения. ТВЦ.RU публикует видео, на которое попал момент с сыром. Позже Конте принес Помпео извинения за поведение журналистки и забрал у него сыр, отдав помощникам.