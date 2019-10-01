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Россиянки стали чаще курить

20:57
  • вторник
  • 01 октября 2019

Возможно, это связано с эмансипацией

Замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России Анна Концевая заявила, что в стране растет число курящих женщин. 
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Концевая выступила на круглом столе по теме "Экспертная панель по реализации проекта "Здоровье работающих женщин". Она назвала российское антитабачное законодательство одним из лучших в мире. 

"Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет, - цитирует ее "Интерфакс". - Эксперты обсуждают, с чем это может быть связано, со смещением ли гендерных ролей, с эмансипации, еще с чем-то". 

Анна Концевая также высказалась о пользе здорового питания для женщин. По ее словам, во многих странах вводят ограничения на рекламу вредных продуктов. Там людей с раннего возраста приучают рационально питаться, поэтому на детских телеканалах не крутят рекламу фаст-фуда и сладостей. 

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