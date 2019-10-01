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ГИБДД проверит Боярского из-за фото с Mercedes на встречке

21:15
  • вторник
  • 01 октября 2019

Актер отказался от комментариев

ГИБДД Петербурга проверит информацию о том, что 69-летний актер Михаил Боярский нарушил правила дорожного движения, припарковав свой автомобиль Mercedes на встречной полосе.
"А что вы меня допрашиваете?" Боярского взбесили обвинения в нарушении ПДД

"Проблема эта нам известна, мы проводим административное расследование. В случае если картинка на фото действительно имела место быть, конечно же, в отношении нарушителя будут приняты меры вне зависимости от того, кем этот нарушитель является", - сказали "Интерфаксу" в ГИБДД.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники ведомства установят личность водителя, проверят номер авто, просмотрят записи с камер видеонаблюдения, а затем опросят хозяина машины. "Это большой комплекс мероприятий, на его выполнение потребуется не один день", - заявил представитель ГИБДД.

Заслуженный артист РСФСР отказался от комментариев, сославшись на занятость. 

Ранее в Сети опубликовали снимок, на котором мужчина в берете, похожий на Боярского, отходит от иномарки с отчетливо видным номером. Михаил Боярский подтвердил в разговоре с журналистом, что Mercedes с таким номером принадлежит именно ему, но свою вину не признал. "А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне ******* на вас", - сказал актер. 

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