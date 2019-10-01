"Уход за мной нужен": резко похудевший Семчев огорошил признанием

Актер нуждается в помощи

Актер Александр Семчев, который смог похудеть на 100 килограммов, признался, что у него нет возлюбленной. При этом заслуженный артист России готов к серьезным отношениям.

"Мне нравятся девушки умные, со вкусом, с аккуратными ногами, руками и зоной бикини. Одним словом, я уже с возрастом иначе рассматриваю женщин. В моем возрасте нужна женщина-друг. Уход за мной нужен", - заявил преобразившийся Семчев в программе "Пусть говорят".

Резкая потеря веса имеет свои отрицательные стороны. У артиста обвисла кожа на лице и на теле. "Если бы я сейчас снял штаны, вы бы воочию взглянули, куда девается кожа. Безусловно, хочется иссечь излишки, потому что раньше, когда я был полнее, живот был, как барабан", - сказал Александр Семчев, признавшись, что подумывает о пластической операции.

Отметим, что 50-летний актер сел на жесткую диету, когда у него обнаружили диабет второго типа.

Семчев был женат три раза, у него есть трое сыновей.