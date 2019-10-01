Путин подписал ряд важных для россиян законов

В частности, изменения касаются статуса судебных приставов и акцизов на вино

Президент России Владимир Путин подписал во вторник сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Один из документов касается статуса судебных приставов. Так, деятельность в Федеральной службе судебных приставов будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе. Изменения вступят в силу 1 января 2020 года.

Путин также подписал закон о повышении винных акцизов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России. Эти нововведения также вступят в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, глава государства одобрил закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря. Документ, который был подписан пятью государствами в августе 2018 года, призван закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории.