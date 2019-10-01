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Костенко проговорилась о третьем ребенке от Тарасова

22:23
  • вторник
  • 01 октября 2019

Супруги ничего не боятся

Модель Анастасия Костенко, которая ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова, мечтает о большой семье. 25-летняя красавица сказала, что они с мужем уже задумываются о третьем малыше. 
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Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Костенко заявила, что не боится воспитывать двух детей с небольшой разницей в возрасте. "Мы ничего не боимся. Нашей любви хватит на 3, а то и на 4 [детей]", - написала модель.   

По словам молодой мамы, к услугам няни они с супругом обращаются только в том случае, когда им нужно отъехать по делам или на романтический ужин. "А на все остальное мы подменяем друг друга, и отлично видно, какая у нас нежная и купающаяся в любви доченька", - отметила Анастасия Костенко.

Еще девушка рассказала, что Тарасов раньше всех понял, что она ждет второго ребенка. "Почувствовал раньше всех (меня, теста, УЗИ, ХГЧ)", - похвасталась она чуткостью возлюбленного. 

Напомним, в прошлом году у Тарасова и Костенко родилась дочь Милана. В начале сентября этого года пара объявила, что ждет второго ребенка. Его пол не раскрывается. 

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