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Стало известно о раздражающей привычке Меган Маркл

22:54
  • вторник
  • 01 октября 2019

Она делает это в течение многих лет

Журналисты узнали об одной давней привычке Меган Маркл, которая раздражает многих людей из ее окружения. Как оказалось, герцогиня Сассекская в течение многих лет встает в 4:30 утра. 
Маркл показала нижнее белье на официальном мероприятии

Супруга принца Гарри придерживается жесткого распорядка дня. Она просыпается с петухами, после чего занимается йогой и завтракает. По утрам она обычно съедает хлопья с ягодами и фруктами, омлет или какое-нибудь вегетарианское блюдо. 

Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на западные СМИ, около пяти утра Маркл уже садится за работу, рассылает электронные письма и отдает распоряжения. Некоторым ее подчиненным, по слухам, трудно подстраиваться под график герцогини и сохранять доброе отношение к начальнице, которая будит их чуть свет. 

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