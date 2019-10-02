На Петербург обрушился ураган "Мортимер" (видео)

Появились кадры последствий непогоды в Северной столице

Разрушительный ураган "Мортимер", бушевавший в Европе, дошел до Санкт-Петербурга. Во вторник он принес в город ливни и штормовой ветер. А в некоторых районах выпал град, передает "ТВ Центр".

В Финском заливе из-за сильных волн закрыли затворы дамб, защищающих северную столицу от наводнения. Разбушевавшаяся стихия оставила после себя поваленные деревья, столбы и дорожные знаки. Они перекрыли проезжую часть и вызвали серьезные автомобильные пробки.

Упавшие конструкции повредили припаркованные машины. Из-за обрыва контактной сети произошел сбой в движении электропоездов. Ураган был недолгим, погода вскоре наладилась, и пользователи соцсетей начали выкладывать кадры, на которых запечатлена яркая радуга.