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На Петербург обрушился ураган "Мортимер" (видео)

08:38
  • среда
  • 02 октября 2019

Появились кадры последствий непогоды в Северной столице

Разрушительный ураган "Мортимер", бушевавший в Европе, дошел до Санкт-Петербурга. Во вторник он принес в город ливни и штормовой ветер. А в некоторых районах выпал град, передает "ТВ Центр".

В Финском заливе из-за сильных волн закрыли затворы дамб, защищающих северную столицу от наводнения. Разбушевавшаяся стихия оставила после себя  поваленные деревья, столбы и дорожные знаки. Они перекрыли проезжую часть и вызвали серьезные автомобильные пробки.

Упавшие конструкции повредили припаркованные машины. Из-за обрыва контактной сети произошел сбой в движении  электропоездов. Ураган был недолгим, погода вскоре наладилась, и пользователи соцсетей начали выкладывать кадры, на которых запечатлена яркая радуга.

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