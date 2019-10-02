ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракета КНДР ударила по экономической зоне Японии

09:06
  • среда
  • 02 октября 2019

Токио выразил Пхеньяну протест

Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет. По данным агентства Рёнхап, одна из них достигла  экономической зоны Японии и упала всего в  50 километрах от острова Хонсю. Никакого ущерба не зафиксировано. 
КНДР похвасталась снимками испытаний сверхбольшой реактивной системы залпового огня

Как позже заявили военные Южной Кореи и Японии, это мог быть пуск одной ракеты, которая на высоте 900 километров разделилась на две части. Вооруженные силы всех соседних государств приведены в режим повышенной готовности. 

Никаких официальных данных из самой Северной Кореи нет. Следят за ситуацией и в Вашингтоне. Токио уже выразил решительный протест Пхеньяну, в очередной раз обвинив КНДР в нарушении резолюции ООН, отмечает "Газета.Ru".

Запуск ракеты КНДР в сентябре (видео) 

Читайте также:
Новости по теме
Ракета КНДР
Ракета КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.