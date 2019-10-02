Ракета КНДР ударила по экономической зоне Японии

Токио выразил Пхеньяну протест

Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет. По данным агентства Рёнхап, одна из них достигла экономической зоны Японии и упала всего в 50 километрах от острова Хонсю. Никакого ущерба не зафиксировано.

Как позже заявили военные Южной Кореи и Японии, это мог быть пуск одной ракеты, которая на высоте 900 километров разделилась на две части. Вооруженные силы всех соседних государств приведены в режим повышенной готовности.

Никаких официальных данных из самой Северной Кореи нет. Следят за ситуацией и в Вашингтоне. Токио уже выразил решительный протест Пхеньяну, в очередной раз обвинив КНДР в нарушении резолюции ООН, отмечает "Газета.Ru".

Запуск ракеты КНДР в сентябре (видео)