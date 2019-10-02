В чем секрет "китайского чуда"?

Достижения Китая за минувшие 70 лет обсудили в программе "События. 25-й час"

В чем секрет успеха республики, которая смогла добиться колоссального прогресса буквально во всех областях? И какие задачи ставит перед собой Китай на ближайшее будущее?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.

"Формально все преобразования в Китае начались в 80-х годах. Тогда никто – за рубежом и внутри самого Китая – не верил, что можно выйти на такой уровень. Самое главное было убедить массы, что это действительно должно состояться", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео