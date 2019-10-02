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На вранье о раке у Заворотнюк зарабатывают миллионы

08:37
  • среда
  • 02 октября 2019

Аферисты придумали хитрую схему

О состоянии Анастасии Заворотнюк нет достоверных данных. Родные актрисы не комментируют ее болезнь, а папарацци выдают новости одна страшнее другой.
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Сложившейся ситуацией воспользовались мошенники. При чем они разработали довольно оригинальную схему заработка. Вскоре после появления первых новостей о болезни Анастасии в соцсетях начали появляться аккаунты, предлагающие посмотреть фото и видео с актрисой, сделанные в больнице. Но любопытным поклонникам нужно было подписаться на данные странички, иначе файлы недоступны.

Естественно, после подписки народ не находит на страничке нужную информацию и закрывает ее, лишь единицы при этом отписывают от мошенника. В результате аккаунт за неделю может набрать сотни тысяч подписчиков. После этого создатель аккаунта меняет его название и продает за большие деньги.

"Надо отметить, что цена странички с живой аудиторией порой доходит до сотни тысяч рублей – в зависимости от количества подписчиков. Я так понимаю, что в неделю можно заработать и больше миллиона", - рассказал "Собеседнику" администратор звездных страничек в соцсетях Иван.

Это довольно безобидное мошенничество, но есть и более опасные аферисты, зарабатывающие на вранье о болезни Заворотнюк – это всевозможные гадалки и ясновидящие. Они ставят имя знаменитости в хештеги, чтобы их реклама была видна при поиске. Дошло до того, что уже дважды в Сети была названа дата смерти Заворотнюк, когда на деле нет даже подтверждения болезни артистки.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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