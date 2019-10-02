Общее горе сплотило Порошенко с Тимошенко

Оппозиция обрушилась с критикой на Зеленского

Угроза для страны – так назвала подписание "формулы Штайнмайера" украинской делегацией в Минске лидер партии "Батькивщина". Юлия Тимошенко заявила, что согласие Киева на предложенные экс-главой германского МИДа меры недопустимо. Как пишет украинский политик в Facebook, в результате действий новой власти возникла прямая угроза территориальной целостности, национальной безопасности и суверенитету Украины.

Не отстает от лидера "Батькивщины" и ее давний оппонент – а ныне, судя по всему, временный союзник, Петр Порошенко. Экс-президент Незалежной сейчас очень чем-то занят – он даже не приходит на допросы по возбужденным в отношении него уголовным делам. Тем не менее, политик нашел время записать видеообращение, которое опубликовал в Facebook.

"Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России", — заявил Порошенко. Бывший лидер страны подчеркнул, что возглавляемая им партия "Европейская солидарность" не даст Зеленскому "разрушить украинское пространство".

Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый "формулой Штайнмайера", 1 октября в Минске. Документ определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Владимир Зеленский ранее пояснил, что согласованная формула подразумевает выборы в ДНР и ЛНР - по украинским законам, после чего вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, пишут "Известия".