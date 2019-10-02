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В Сирии испытали С-500 "Прометей"

08:53
  • среда
  • 02 октября 2019

Проверка прошла успешно

В Сирии испытали важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Проверка выявила ряд проблем в работе техники, однако их удалось быстро устранить. Испытания признали успешными.
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"Всю технику перед запуском в серию необходимо обкатать. Она испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ", - пояснил газете "Известия" бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, из-за того, что в Сирии неспокойная обстановка, РЛС задействуется в круглосуточном режиме. Испытания в Арабской республике, где очень жарко и пыльно, помогают выявить все недостатки техники.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что С-500 начнут серийно выпускать уже в конце следующего года. Специалистов для "Прометея" готовят в Военной академии Военно-космической обороны.

В сентябре западные СМИ широко обсуждали предложение президента Владимира Путина Саудовской Аравии защитить свою нефтяную инфраструктуру с помощью российских ЗРК С-400.

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