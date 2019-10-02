Пассажир трамвая зверски убил женщину-кондуктора во Владивостоке

Убийцу нашла служебная собака

Житель Владивостока избил до смерти женщину-кондуктора в трамвае. Свидетели утверждают, что видимых причин для этого не было – преступник просто забил свою жертву железным прутом.

Как сообщили в Следственном комитете, кондуктор – женщина 1965 года рождения. Когда пассажиры выходили из вагона на конечной остановке, злоумышленник подошел к ней, несколько раз ударил по голове металлическим прутом и скрылся. Пострадавшая скончалась, пишет "Газета.ру".

"Установлено, что мужчина, выходящий последним из трамвая, без видимых причин напал на кондуктора. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась", - приводит сообщение УМВД РИА Новости.

Подозреваемого задержали – на его след полицейских вывела служебная собака. Немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след на месте происшествия. Пес привел полицейских к дому на улице 2-я Строительная. Задержан 39-летний мужчина, причины его поступка выясняют следователи.