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Пассажир трамвая зверски убил женщину-кондуктора во Владивостоке

08:52
  • среда
  • 02 октября 2019

Убийцу нашла служебная собака

Житель Владивостока избил до смерти женщину-кондуктора в трамвае. Свидетели утверждают, что видимых причин для этого не было – преступник просто забил свою жертву железным прутом.
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Как сообщили в Следственном комитете, кондуктор – женщина 1965 года рождения. Когда пассажиры выходили из вагона на конечной остановке, злоумышленник подошел к ней, несколько раз ударил по голове металлическим прутом и скрылся. Пострадавшая скончалась, пишет "Газета.ру".

"Установлено, что мужчина, выходящий последним из трамвая, без видимых причин напал на кондуктора. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась", - приводит сообщение УМВД РИА Новости.

Подозреваемого задержали – на его след полицейских вывела служебная собака. Немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след на месте происшествия. Пес привел полицейских к дому на улице 2-я Строительная. Задержан 39-летний мужчина, причины его поступка выясняют следователи.

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