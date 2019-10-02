ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брэдли Купер забрал дочь у кутящей с моделями Ирины Шейк

10:00
  • среда
  • 02 октября 2019

Модель устроила русский вечер с черной икрой и чебуреками

Брэдли Купера сняли на одной из улиц Нью-Йорка с дочкой Леей. Ирины Шейк рядом не было.
История любви Брэдли Купера и Ирины Шейк. Фото

Модель и актер после расставания вместе воспитывают малышку, но пока не ясно, как они разделили опеку. Видимо, Брэдли забирает Лею себе, когда Ирине нужно время на кутеж с подружками. По крайней мере, если верить американским СМИ, каждый раз отдавая дочь Куперу Шейк отправляется на вечеринки.

Для 44-летнего актера посидеть с дочерью не проблема. На фото, которые были сделаны 1 октября, Брэдли светится от счастья, держа на руках свою малышку. Лея в ответ крепко обнимает папу. Видно, что девочка скучает по отцу.

Как отмечает DailyMail, с мамой Лея всегда в платьицах, аккуратно причесана и выглядит, как принцесса, с папой же она похожа на маленького сорванца. И на этой прогулке по Нью-Йорку Купер был верен себе, одев Лею в серый спортивный костюм.

В тот же день Ирина Шейк провела время с коллегой из Нижнего Новгорода Анной Вьялицыной. Девушки устроили пижамную вечеринку дома. В Instagram они опубликовали кадры своего кутежа. На фото был которых запечатлен стол с бутербродами с черной икрой, чебуреками и шампанским.

Напомним, что в середине мая стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась". У актера и модели подрастает дочь Лея. Девочке два года.

Читайте также:
Новости по теме
Брэдли Купер
Брэдли Купер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.