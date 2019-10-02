Брэдли Купер забрал дочь у кутящей с моделями Ирины Шейк

Модель устроила русский вечер с черной икрой и чебуреками

Брэдли Купера сняли на одной из улиц Нью-Йорка с дочкой Леей. Ирины Шейк рядом не было.

Модель и актер после расставания вместе воспитывают малышку, но пока не ясно, как они разделили опеку. Видимо, Брэдли забирает Лею себе, когда Ирине нужно время на кутеж с подружками. По крайней мере, если верить американским СМИ, каждый раз отдавая дочь Куперу Шейк отправляется на вечеринки.

Для 44-летнего актера посидеть с дочерью не проблема. На фото, которые были сделаны 1 октября, Брэдли светится от счастья, держа на руках свою малышку. Лея в ответ крепко обнимает папу. Видно, что девочка скучает по отцу.

Как отмечает DailyMail, с мамой Лея всегда в платьицах, аккуратно причесана и выглядит, как принцесса, с папой же она похожа на маленького сорванца. И на этой прогулке по Нью-Йорку Купер был верен себе, одев Лею в серый спортивный костюм.

В тот же день Ирина Шейк провела время с коллегой из Нижнего Новгорода Анной Вьялицыной. Девушки устроили пижамную вечеринку дома. В Instagram они опубликовали кадры своего кутежа. На фото был которых запечатлен стол с бутербродами с черной икрой, чебуреками и шампанским.

Напомним, что в середине мая стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась". У актера и модели подрастает дочь Лея. Девочке два года.