Зеленский публично поиздевался над своим пресс-секретарем

Президент не простил сотруднику инцидент с журналистом

Владимир Зеленский остается верен своей прежней профессии – и не может упустить повод для шутки. Президент Украины отпустил ехидное замечание в адрес своего пресс-секретаря неа брифинге с журналистами.

Брифинг был посвящен встрече контактной группы по Донбассу, которая состоялась в Минске. Перед его началом Юлия Мендель поблагодарила представителей СМИ за оперативность, с которой они собрались – после чего передала слово президенту Украины, передает "Газета.ру".

"Спасибо. Вы никого не толкали сегодня?", - поинтересовался у Мендель Зеленский, чем вызвал смех в зале

Украинский лидер намекал на недавний инцидент, когда Юлия Мендель бросилась защищать Зеленского от настойчивого журналиста. Сергей Андрушко пытался задать президенту Незалежной вопрос о главе ОПУ Андрее Богдане. Однако глава пресс-службы приложила все усилия, чтобы не подпустить репортера к Зеленскому – буквально оттолкнув представителя прессы.