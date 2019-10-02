ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский публично поиздевался над своим пресс-секретарем

09:29
  • среда
  • 02 октября 2019

Президент не простил сотруднику инцидент с журналистом

Владимир Зеленский остается верен своей прежней профессии – и не может упустить повод для шутки. Президент Украины отпустил ехидное замечание в адрес своего пресс-секретаря неа брифинге с журналистами.
Заискивающий Зеленский загнал Тома Круза под землю

Брифинг был посвящен встрече контактной группы по Донбассу, которая состоялась в Минске. Перед его началом Юлия Мендель поблагодарила представителей СМИ за оперативность, с которой они собрались – после чего передала слово президенту Украины, передает "Газета.ру".

"Спасибо. Вы никого не толкали сегодня?", - поинтересовался у Мендель Зеленский, чем вызвал смех в зале

Украинский лидер намекал на недавний инцидент, когда Юлия Мендель бросилась защищать Зеленского от настойчивого журналиста. Сергей Андрушко пытался задать президенту Незалежной вопрос о главе ОПУ Андрее Богдане. Однако глава пресс-службы приложила все усилия, чтобы не подпустить репортера к Зеленскому – буквально оттолкнув представителя прессы.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.