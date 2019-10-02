На Украине радикалы устроили акцию против "формулы Штайнмайера"

Как Киев будет выполнять подписанные документы, станет понятно уже 7 октября

Согласование "формулы Штайнмайера" позитивно повлияет на урегулирование украинского кризиса. Надежду на это выразили в нашем МИД после встречи контактной группы в белорусской столице. Долгожданное утверждение механизма теперь открывает путь к саммиту нормандской четверки, но помощник российского президента Владислав Сурков уже заявил - переговоры начнутся только после разведения сил в двух населенных пунктах. Украинская партия войны итоги "Минска" встретила шквалом негодования.

Капитуляцией радикалы из "Национального корпуса" называют подписанную представителями Украины и Донбасса "формулу Штайнмайера". По сути, первый шаг на пути к реализации минских соглашений. И хотя, комментируя позицию официального Киева, Зеленский подчеркивает - Верховная Рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса, а капитуляции не будет - националистов уже не остановить. Они грозят власти очередным майданом. А от президента, которого называют предателем интересов Украины, требуют отказаться от подписанного документа.

Националисты уже заявили, что создадут свой штаб противодействия принятым в Минске договорённостям. Им в отношениях с Донбассом нужна только война. И никаких компромиссов.

Волну уличных протестов тут же подхватили оппоненты Зеленского - партии "Голос" и "Батькивщина". Вполне ожидаемо, причем одним из первых, с критикой на Зеленского обрушился и Петр Порошенко. Он заявил, что подписанный документ приведет к снятию санкций против России. Порошенко словно забыл, что именно при его участии три года назад "нормандская четверка" одобрила эту самую "формулу Штайнмайера".

"Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство", - заявил Порошенко.

Порошенко - поборник евроинтеграции, будто и не замечает, что говорят о подписанном документе в самой Европе. А реакция предельно проста.

"Рад, что конструктивная атмосфера в трехсторонней контактной группе в Минске привела сегодня к долгожданному прогрессу. Таким образом дверь к саммиту "нормандской четверки" и следующим этапам реализации минских договоренностей открыта", - отметил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

В Москве также внимательно следят за происходящим и надеются на конструктивные шаги.

Как Украина будет выполнять подписанные документы, станет понятно уже 7 октября. Когда официальный Киев должен начать отвод своих военных подразделений от поселков Золотое и Петровское в окрестностях Донецка. Соглашение заключено вне рамок "формулы Штайнмайера". Но именно этот технически самый простой шаг может продемонстрировать серьезность намерений властей Украины вернуть в Донбасс мир.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".