Борису Джонсону пришлось успокаивать ирландских политиков

Вопрос об ирландской границе стал главным камнем преткновения на переговорах о "Брекзите"

В СМИ просочилась информация, что после "Брекзита" Дублин ждёт появление жесткого погранконтроля на севере государства. Якобы это детали плана, который премьер должен представить Брюсселю на согласование. Если это так, то Джонсону теперь придется его менять. Ведь в итоге он пошёл на попятную.

Утечки внутренних правительственных документов в Великобритании стали обычным делом. Нескольким месяцами ранее в СМИ просочились детали операции "Овсянка", предполагавшей жесткий "Брекзит". Теперь в Соединенном Королевстве обсуждают новый тайный план Бориса Джонсона. Согласно информации, полученной журналистами, премьер-министр собирается разместить таможенные контрольно-пропускные пункты по обе стороны ирландской границы. Это решение вызвало волну негодования в Ирландии, передает "ТВ Центр".

Вопрос об ирландской границе стал главным камнем преткновения на переговорах о "Брекзите". Девствующее правительство считает неприемлемым вариант, при котором Северная Ирландия может остаться частью Европейского таможенного союза. Борис Джонсон информацию о пропускных пунктах на границе опроверг. И пообещал до конца недели отправить в Брюссель новые предложения по выходу из ЕС.

Перспективу всё-таки заключить соглашение с ЕС на съезде Демократической юнионистской партии, действующей в Северной Ирландии, встретили овациями.

"Я не собираюсь делать вид, что это будет легко, это не прогулка в парке, но мы сделали огромный прогресс. Наши друзья и партнеры сигнализируют, по крайней мере, о каких-то поводах для оптимизма. Со всей серьезностью и добросовестностью мы будем работать с нашими европейскими друзьями и партнерами для достижения цели", - указал Джонсон.

Борис Джонсон не зря сказал о добросовестности. Еще недавно премьера обвиняли именно в ее отсутствии - из-за приостановки работы парламента. Вынужденный отпуск, инициированный Джонсоном, представители Палаты Общин расценили как попытку избавится от противников жесткого "Брекзита" 31 октября. Новые подробности по поводу границы с Ирландией еще сильнее подкосили позиции главы правительства, заставив его откреститься от инициативы с пропускными пунктами. Его ирландский коллега показательно одобрил слова Джонсона, тем самым вынуждая его действовать аккуратно.

"Я очень приветствую премьер-министра Джонсона и его слова сегодня, когда он отрекся и дистанцировался от этих неофициальных документов. Если бы он не сделал этого, на мой взгляд, это было бы серьезным доказательством недобросовестности со стороны британского правительства", - сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Каким будет новое соглашение с ЕС и будет ли оно вообще – всё ещё большой вопрос. Джонсон в последние месяцы своими решениями показал, что не готов идти на компромиссы. Вполне возможно, уступки, о которых он заявляет сейчас, лишь отвлекающий маневр. До предполагаемой даты "Брекзита" остается всего четыре недели.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".