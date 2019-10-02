В Каталонии прошли массовые митинги

Манифестанты взрывали петарды

В Испании прошли массовые митинги в годовщину референдума о независимости Каталонии. У штаба Гражданской армии в Жироне собрались тысячи человек. Манифестанты опрокидывали мусорные баки, взрывали петарды.

Самая многочисленная акция - в Барселоне. Там на улицы вышли более 18 тысяч человек. Протестующие прошли по городу и остановились у здания тюрьмы, где содержатся политики, причастные к организации референдума. В ближайшие дни Верховный суд огласит приговоры заключённым.

Напомним, плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Более 90 процентов его участников высказались за отделение региона от Испании. Однако голосовало меньше половины населения. И власти признали результаты недействительными.