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Скончался автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза"

12:28
  • среда
  • 02 октября 2019

Последние несколько лет Канчели жил за границей - в Германии и Бельгии

Печальная новость - в зарубежной клинике на 85-ом году жизни скончался известный советский и грузинский  композитор Гия Канчели. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Народный артист СССР написал семь симфоний, за одну из них получил Госпремию, множество опер, музыку для десятков театральных постановок, но всеобщую любовь ему принесли фильмы "Мимино" и "Кин-дза-дза". Эти картины трудно представить без того самого узнаваемого с первых нот музыкального оформления.

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