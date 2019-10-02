В Москве обсудили, как превратить свою идею в важное городское мероприятие

Мероприятие входит в образовательную программу "Культурная инициатива"

Как превратить свою идею в важное мероприятие городского масштаба? Ответ на этот и другие вопросы можно было узнать в Москве на лекции "Маркетинг мест: как сделать событие, полезное городу и получить поддержку", сообщает "ТВ Центр".

Участники - представители творческих профессий из разных регионов нашей страны - также говорили о том, как привлечь туристов и инвесторов. Мероприятие входит в образовательную программу "Культурная инициатива", организованную Мастерской управления "Сенеж" и платформой "Россия - страна возможностей".