В Волгограде пранкеры в форме полицейских оскорбляли прохожих (видео)

Их признали виновными в мелком хулиганстве

Розыгрыш закончился арестом. В Волгограде двое молодых людей ради популярности и "лайков" в интернете нарушили закон, сообщает "ТВ Центр".

Начинающие пранкеры, переодевшись в форму полиции, проверяли документы у ничего не подозревающих граждан, проводили досмотр и вели себя вызывающе, даже употребляли ненормативную лексику. Все это снимали на камеру телефона, а затем выкладывали в соцсети.

Удивительно, но их принимали всерьез - никто даже не догадался попросить у лже-правоохранителей показать служебное удостоверение. В итоге вместо славы к горе-актерам пришли настоящие стражи порядка. В суде жителей Волгограда признали виновными в мелком хулиганстве и назначили 10 суток административного ареста, а также штраф за незаконное ношение полицейской формы.