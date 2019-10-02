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Покушение на конституцию: Трамп заявил о госперевороте

10:08
  • среда
  • 02 октября 2019

Конгресс пытается лишить американцев их прав, уверен президент США

Это не импичмент, а государственный переворот. Дональд Трамп обрушился на своих оппонентов постом в Twitter, обвинив инициировавший процедуру Конгресс в покушении на Конституцию.
Каковы шансы импичмента Трампу

Президент США заявил, что цель авторов инициативы - отнять власть у американцев. "Это не импичмент, а государственный переворот, который направлен на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку, религию, армию, стену на границе и его данные богом права как гражданина Соединенных Штатов Америки!", - написал Трамп.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента США. Поводом стал июльский телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Американский лидер попросил украинского коллегу провести расследование по делу Джо Байдена и его сына – и связаться для этого с генеральным прокурором США Уильямом Барром и личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Соратники Трампа тем временем признаются, что поражены неспособностью Белого дома выработать четкую стратегию противостояния обвинениям. Они уверены: если Трамп так и будет вести свою войну против обвинителей только в соцсетях – он проиграет. Союзники настаивают на том, что надо больше использовать возможности кабельного телевидения, которое является главным источником информации для простых американцев, пишет "Российская газета".

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