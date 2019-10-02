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Витамины-убийцы: россиян предупредили об опасности биодобавок

10:36
  • среда
  • 02 октября 2019

Самолечение опасно для жизни

Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема витаминов. Они могут нанести серьезный вред здоровью, если их применение не согласовано с врачом, подчеркнула специалист Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.
Популярные витамины оказались смертельно опасными

По словам эксперта, бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. К примеру, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Несмотря на предупреждения, многие россияне продолжают заниматься самолечением. Получив результаты анализов, они сами решают, что в диету надо добавить, к примеру, магния, хрома и цинка. Хотя организм человека, по словам медика, и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения может просто не справиться с наплывом непонятных веществ.

Врач отметила, что многие биологически активные добавки попадают на рынок, минуя процедуру исследований их эффективности и безопасности. Так что для пациента лучше прислушиваться к рекомендациям врачей, а не заниматься самодеятельностью, приводит слова Дзгоевой RT.

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